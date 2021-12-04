США нанесли удар по главарю «Аль-Каиды»

США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя командования ВС США Билла Урбана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно полученной телеканалом информации, удар по главарю группировки был совершен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба на северо-западе страны. По словам Урбана, первичный анализ показывает возможность жертв среди мирных граждан. Проводится расследование последствий удара.

Телеканал также отметил, что отправил в Белый дом запрос с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа так и не получил.