В Мали атаковали лагерь миссии ООН

Два взрыва произошли в воскресенье на территории лагеря Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, взрывами нанесен материальный ущерб. По лагерю, находящемуся в районе города Гао, было выпущено четыре заряда, два их которых взорвались на его территории. О пострадавших бойцах или сотрудниках МИНУСМА информации не поступало. Пока никто не взял на себя ответственность за этот обстрел.

Между тем в Мали в воскресенье начался трехдневный общенациональный траур по жертвам террористической атаки, в ходе которой 3 декабря в центральной части страны был убит 31 мирный житель. Указ о трауре издал президент Мали переходного периода полковник Ассими Гоита.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.