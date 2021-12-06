В Италии ужесточаются требования к ковид-сертификатам

Так называемый супер-ковид-сертификат вводится с понедельника на территории всей Италии. Как отмечает газета Corriere della Sera, согласно принятому ранее решению правительства, речь идет о необходимости предоставления такого "суперпропуска", основанного на справке о вакцинации или о выздоровлении от ковида, в таких общественных местах, как рестораны, кино, театры, ночные клубы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, наличие сертификата становится обязательным для проезда на любом общественном транспорте. Однако для пользования транспортом, в том числе дальнего следования (поезда, самолеты), достаточно базового сертификата, полученного на основании отрицательного теста на коронавирус. Такой же документ по-прежнему требуется для прохода на рабочее место и занятий спортом в спортзалах. В последний момент из-под обязательности "суперпропуска" были выведены музеи, архивы и библиотеки, где достаточно базового документа по результату теста.

"Суперпропуск" вводится повсюду по крайней мере до 15 января, вне зависимости от цветовой принадлежности региона, которая определяет степень эпидемических рисков. На данный момент желтой зоной объявлены только автономная провинция Больцано (где один из наиболее низких уровней вакцинации) и северо-восточная область Фриули - Венеция-Джулия. Там режим "суперпропусков" начал действовать на неделю раньше, чем везде.

Как отмечают власти, введение такого документа позволяет сохранить работу всех общественных заведений, а также полную наполняемость залов театров и кино. Новые ограничения будут вводиться только при ухудшении эпидемиологической ситуации (в оранжевой и красной зонах). А сама мера по введению "суперпропуска" имеет своей целью стимулировать вакцинацию. Срок действия ковид-сертификата на основе справки о вакцинации сокращается с одного года до девяти месяцев. Для продления срока его действия по истечении девяти месяцев необходимо получить третью дозу вакцины, введение которой рекомендовано спустя пять месяцев после завершения основного цикла иммунизации.

Итальянские QR-коды увязаны с сертификатом о вакцинации только признанными в ЕС препаратами. В случае вакцинации российскими или китайскими препаратами необходимо получить третью бустерную дозу не позже чем через полгода после завершения цикла вакцинации.

Правила "зеленых пропусков" распространяются на детей от 12 лет, которые могут ходить только в школу без данного документа, но не могут пользоваться общественным транспортом. Кроме того, без ковид-сертификата можно ходить в магазины, супермаркеты, торговые центры, а также на церковные службы.

Основная сложность нововведений связана с осуществлением проверок, особенно в транспорте в час пик.

Для снижения растущего уровня заражений в большинстве городов, включая такие крупные центры, как Рим, Милан, Генуя, местные власти ввели на предпраздничный и рождественский период масочный режим в центре на наиболее оживленных улицах. В южной области Кампания и Неаполе данный режим никогда не отменялся.