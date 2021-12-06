Великобритания показала самолет будущего

Ученые из Института аэрокосмических технологий при поддержке правительства Великобритании создали самолет, который может определить будущее авиации. Исследователи показали проект безвредного для планеты пассажирского авиалайнера на водородном топливе, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самолет разработали в рамках концепции FlyZero, которая подразумевает сокращение выбросов углекислого газа от коммерческих перелетов - на реализацию программы британские власти выделили 15 миллионов фунтов стерлингов. Водород эксперты считают одним из самых перспективных средств для поставленной задачи.

Представленный авиалайнер среднего размера, размах крыла достигает 54 метров - больше, чем у Boeing 767, и меньше, чем у Boeing 787. Модель оснащена двумя турбовентиляторными двигателями и криогенными баками для хранения водорода - в хвосте и передней части фюзеляжа. Топливо в них будет храниться при температуре минус 250 градусов Цельсия.

Исследователи утверждают, что на лайнере можно будет транспортировать 279 пассажиров из Лондона в Сан-Франциско с той же скоростью и комфортом, что и на самолетах с реактивным двигателем. Однако водород сложнее и дороже хранить на борту, а также потребуются годы, чтобы создать необходимую инфраструктуру и оборудовать аэропорты новыми заправочными станциями.

Авиационная отрасль находится под давлением в связи со стремлением мирового сообщества выполнить планы по декарбонизации. Некоторые компании прибегают к другим способам сократить выбросы парниковых газов - заправляют самолеты биотопливом на основе отработанного масла и керосина, а также создают транспорт на электродвигателях. Однако текущие технологии и вес аккумуляторов позволяют ограничиться лишь небольшими лайнерами и воздушными такси, летающими на короткие расстояния.