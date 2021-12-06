В Стэнфорде начали преподавать в виртуальном режиме

Стэнфордский университет запустил обучение в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте заведения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инициатором открытия образовательной программы в новом режиме стал профессор Джереми Бейленсон. Курс называется "Виртуальные люди", он посвящен развитию современных технологий. Обучение происходит в онлайн-формате с использование VR-шлемов. Для того чтобы начать преподавать в новом качестве, специалисты университета выбрали специальное оборудование и ПО под названием Engage.

Класс состоит из группы учеников и преподавателя, которые могут взаимодействовать между собой в виртуальной среде. Каждый урок ограничивается 30 минутами - это сделано во избежание недомогания и тошноты после использования VR-гарнитуры. "Единственное, что ограничивает ученика в VR-пространстве, - собственное воображение", - заявил помощник Бейленсона лаборант Сайан ДеВо.

В Стэнфорде уточнили, что при подготовке программы они взаимодействовали с Meta (бывшая Facebook), которая предоставила гарнитуры Oculus. Также с целью предотвращения утечки конфиденциальных данных учеников были созданы их временные профили. Представители университета уточнили, что уже собрали два класса и провели суммарно более трех тысяч часов занятий.