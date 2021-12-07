Представители народности рохинджа требуют у Facebook $200 млн

Представители народности рохинджа в Великобритании и США подали коллективный иск против социальной сети Facebook, обвиняя ее в разжигании ненависти в ходе конфликта в Мьянме. Как сообщила на своем сайте британская газета The Guardian, сумма иска, поданного в суд Северного округа штата Калифорния (город Сан-Франциско), составляет £150 млн (без малого $200 млн по текущему курсу), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Facebook обвиняют в том, что соцсеть способствовала гонениям на рохинджа в Мьянме, так как сообщения, разжигавшие ненависть к представителям мусульманского меньшинства, не удалялись, а, наоборот, показывались пользователям в приоритетном порядке из-за их популярности. В исковом заявлении утверждается, что особенности работы алгоритмов Facebook привели к усилению негативного отношения к рохинджа в Мьянме. Представители истцов заявляют, что Facebook не нанимала местных модераторов, которые разбирались бы в ситуации, и не удаляла группы и страницы пользователей, где звучали призывы к расправе над рохинджа.

"Несмотря на то, что в Facebook признали свою ответственность, не было выплачено совершенно никаких компенсаций, и ни одному выжившему [после массового бегства рохинджа из Мьянмы] не была оказана поддержка или возмещен понесенный ущерб", - говорится в приводимом изданием заявлении юридической фирмы "Маккью и партнеры", которая представляет интересы истцов.

В компании Meta, владеющей Facebook, пока что не комментировали иск.

Ранее эксперты ООН озвучивали мнения о том, что Facebook могла сыграть роль в ухудшении ситуации в Мьянме в 2017 году. В августе этого года резко обострилась ситуация в штате Ракхайн, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности Мьянмы начали в регионе силовую операцию. После событий 2017 года из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежало около 740 тыс. рохинджа. По оценкам организации "Врачи без границ", около 9 тыс. человек погибли или были убиты.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.