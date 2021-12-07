Страшное ДТП в Украине

В Черниговской области Украины произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек, еще восемь пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, 7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Чернигов-Сосница.

По предварительным данным, 11 человек погибли, еще восемь пострадали.

На место аварии привлечены 10 человек и три единицы техники.