https://news.day.az/world/1412670.html Страшное ДТП в Украине - есть погибшие - ФОТО
Страшное ДТП в Украине - есть погибшие - ФОТО
В Черниговской области Украины произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек, еще восемь пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, 7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус Чернигов-Сосница.
По предварительным данным, 11 человек погибли, еще восемь пострадали.
На место аварии привлечены 10 человек и три единицы техники.
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