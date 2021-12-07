https://news.day.az/world/1412856.html Воздух в Белграде очистят водоросли - ВИДЕО
Воздух в Белграде очистят водоросли - ВИДЕО
Перед вами - не аквариум, а "жидкое дерево". Конструкция, наполненная водорослями в центре Белграда - первый фотобиореактор в Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Микроводоросли способны к фотосинтезу, они связывают углекислый газ и выделяют кислород, причем в разы активнее, чем обычные насаждения. Их плюс - компактность, что особенно ценно для тесных городских пространств.
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