Воздух в Белграде очистят водоросли

Перед вами - не аквариум, а "жидкое дерево". Конструкция, наполненная водорослями в центре Белграда - первый фотобиореактор в Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Микроводоросли способны к фотосинтезу, они связывают углекислый газ и выделяют кислород, причем в разы активнее, чем обычные насаждения. Их плюс - компактность, что особенно ценно для тесных городских пространств.