Породистых лошадей похитили из конного клуба и пустили на колбасу

В Подмосковье полицейские задержали жестоких воров, которые украли породистых лошадей из конного клуба. А вся жестокость случившегося заключается в том, что после похищения животных, которые могли бы вполне успешно участвовать в скачках, просто пустили под нож. По версии следствия, всего конокрады вывели из стойла девять жеребцов. Почему преступники их решили просто убить, а не продать, получив деньги, рассказывает РЕН-ТВ, передает Day.Az

Бойцы ОМОНа не церемонятся. Штурмуют скотобойню - иначе дом жестоких коммерсантов просто не назвать. Подозреваемые спокойно подчиняются командам. Ложатся на пол и убирают руки за голову. Бежать, отпираться и врать бесполезно - вокруг масса улик. Повсюду мясорубки, ножи, ведра с полуфабрикатами и останки животных.

В сарае, где конокрады прятали лошадей, раскиданы одни лишь шкуры. Погоду, Отвагу, Зведочку - именно так звали кобыл - ушлые бизнесмены пустили на колбасу.

"Злоумышленники проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона пять лошадей. Полицейские установили личности и место нахождения подозреваемых, которые занимались забоем скота и торговлей мяса и продуктами его переработки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.