Кличко запел а капелла на открытии сессии Киевского горсовета

Во время открытия сессии Киевского городского совета во вторник, 7 декабря, мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов начать работу с гимна Украины. Однако по каким-то причинам музыку не включили и главе города пришлось первому запеть а капелла, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После этого запись исполнения гимна депутатами под руководством Кличко стала вирусной в Сети.

Пользователи посчитали открытие заседания душевным, признав при этом, что мэр"пел, как умеет".