https://news.day.az/world/1413236.html Кличко запел а капелла на открытии сессии Киевского горсовета - ВИДЕО
Кличко запел а капелла на открытии сессии Киевского горсовета - ВИДЕО
Во время открытия сессии Киевского городского совета во вторник, 7 декабря, мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов начать работу с гимна Украины. Однако по каким-то причинам музыку не включили и главе города пришлось первому запеть а капелла, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
После этого запись исполнения гимна депутатами под руководством Кличко стала вирусной в Сети.
Пользователи посчитали открытие заседания душевным, признав при этом, что мэр"пел, как умеет".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре