Bloomberg назвал главные риски для мировой экономики в 2022 году

Агентство Bloomberg опубликовало свой прогноз по главным рискам мировой экономики в 2022 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, главную опасность для рынков несет нестабильная ситуация на Украине и Тайване.

В первую пятерку основных - а значит, наиболее существенных - рисков попали следующие.

Распространение омикрон-штамма коронавируса - если он окажется более опасным, чем другие, мировая экономика может замедлиться до 4,2% (в обратном случае экономический рост может составить 5,7%, так как мир вернется к "состоянию, напоминающему нормальную ситуацию до начала пандемии" и рост расходов на услуги начнет восстанавливаться).

Напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.

Природные катаклизмы приведут к росту цен на продовольствие.

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США вызовет бегство капиталов с развивающихся рынков.

Любая эскалация вокруг Тайваня может вызвать войну между Китаем и США, что станет "худшим вариантом", или введение санкций - это может вызвать крах производства полупроводников на острове и повлиять на весь рынок.

Отмечается, что все же "большинство экспертов ожидают уверенного восстановления экономики, снижения цен, отхода правительств от чрезвычайной монетарной политики". В ЕС солидарность лидеров стран и политика регулятора ранее помогали справляться с последствиями пандемии, но в следующем году значение этих факторов может уменьшиться. В Китае проблемы с нехваткой энергетических ресурсов могут стать менее острыми.