Коронавирус в Грузии

В Грузии за 24 часа выявлено 3842 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 777 инфицированных, от коронавируса скончался 31 пациент, сообщает Национальный центр по контролю за заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За сутки в стране проведено 34 000 тестов на коронавирус.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 11,3%, за последние 14 дней - 7,45%, за 7 дней - 9,17%.

Всего в Грузии выявлено 959 874 случая заражения коронавирусом, из них 912 443 выздоровели, 14 187 скончались.

В общей сложности сделано 2 551 413 прививок, при этом за прошедший день привились 5 001 человек.

На карантине находятся 51 человек, в больницах - 4418 человек и в клинических гостиницах 1493 человек соответственно.

В то же время по состоянию на 8 января в Грузии было выявлено 2622 новых случая коронавируса, 1126 пациентов выздоровели, 28 умерли.