https://news.day.az/world/1426225.html Глава МИД Нидерландов заразился коронавирусом
Глава МИД Нидерландов заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К сожалению, я получил положительный результат теста [на коронавирус]. Поэтому я пока остаюсь на карантине", - написал он на своей странице в Twitter в среду.
Он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома. "К счастью, у меня нет жалоб [на здоровье]", - уточнил министр.
Хукстра вступил в должность главы внешнеполитического ведомства Нидерландов 10 января этого года, когда новый кабинет министров начал свою работу. До своего назначения он занимал пост министра финансов с октября 2017 года.
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