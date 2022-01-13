Во Франции начинается общенациональная забастовка учителей

Во Франции в четверг начинается общенациональная забастовка учителей. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они говорят, что устали от постоянно меняющихся антиковидных правил. Многочисленные требования по тестированию и изоляции при потенциальных случаях заражения мешают занятиям, внося хаос в процесс обучения.

Почти 400 человек умерли от ковида за сутки в Великобритании, таким образом на фоне распространения варианта омикрон показатель смертности достиг максимальной отметки за последние 11 месяцев. Число новых заражений также растет. Всемирная организация здравоохранения призвала людей сохранять бдительность.

Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ: "Хотя омикрон вызывает менее тяжелое заболевание, чем дельта, он остается опасным вирусом, особенно для непривитых".

С рекордным числом заражений вариантом омикрон столкнулась и Дания - там уже предлагают четвертую дозу вакцины уязвимым слоям населения.

Ранее о возможной опасности частой бустерной вакцинации предупредило Европейское агентство лекарственных средств, указавшее на то, что пока нет данных, подтверждающих необходимость такого подхода.

От связанных с новой волной ковид-ограничений страдает экономика. Чтобы минимизировать издержки, в Швейцарии решили сократить продолжительность карантина в два раза - до пяти дней. По данным властей, при варианте омикрон более короткий срок между заражением и передачей вируса.