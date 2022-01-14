В Индии предотвратили крупный теракт

На востоке Дели полицейские саперы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, сообщает газета India Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бомба была найдена на цветочном рынке Газипура на востоке столицы Индии. СВУ весом 1,5 килограмма спрятали в сумке. Предположительно, взрывчатка была заложена для совершения теракта в преддверии отмечаемого в Индии 26 января Дня независимости страны.

Полиция оперативно оцепила место находки, а прибывшие саперы смогли предотвратить крупный теракт и подготовили СВУ к обезвреживанию методом контролируемого взрыва. Правоохранительные органы и служба по борьбе с терроризмом уже возбудили уголовное дело и проводят расследование.