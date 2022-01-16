США и НАТО выразили готовность снова встретиться с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после прошедшего 12 января заседания Совета Россия - НАТО. Как заявили в пятницу в Госдепе, США и НАТО готовы к проведению новой встречи с РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", - отмечается в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.