В Москве столкнулись автобус и автомобиль

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az.

Источник ТАСС ранее сообщал, что в ДТП пострадали 11 человек.

"На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.