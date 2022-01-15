https://news.day.az/world/1427058.html В Москве столкнулись автобус и автомобиль - есть пострадавшие
В Москве столкнулись автобус и автомобиль - есть пострадавшие
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az.
Источник ТАСС ранее сообщал, что в ДТП пострадали 11 человек.
"На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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