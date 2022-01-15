https://news.day.az/world/1427074.html В России стартуют испытания вакцины для детей 6-11 лет
В России стартуют испытания вакцины для детей 6-11 лет
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки начала клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет. По его словам, они скоро стартуют, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ученый отметил, что подписывал по этому поводу договорные документы с соответствующими компаниями, которые будут проводить исследования.
"Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - сказал Гинцбург в ответ на вопрос о сроках начала испытаний.
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