В Европе прошли демонстрации против обязательной вакцинации

В Париже тысячи человек вышли в субботу на акцию протеста против законопроекта о вакцинных пропусках, который одобрили уже обе палаты парламента. Документ предусматривает, что лишь привитые и переболевшие могут посещать общественные места и мероприятия и, например, пользоваться междугородными поездами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Австрии власти хотят пойти ещё дальше и сделать вакцинацию обязательной уже с февраля - и в Вене в субботу также прошла массовая акция протеста.

В Риме большинство участников субботней манифестации демонстративно не носили маски. Там обязательная вакцинация - уже закон, который начнёт действовать с 15 февраля, но пока только для граждан старше 50.

Власти Греции на этой неделе одобрили введение уже четвёртой дозы вакцины - для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В стране действуют серьёзные ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия; они были введены после рождественских праздников, когда число заражённых резко возросло.