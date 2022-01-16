Захвативший синагогу в Техасе был гражданином Великобритании

Преступник, захвативший синагогу в американском городе Колливилль (штат Техас), был гражданином Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в воскресенье британский телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам корреспондента телеканала, Sky News "получил подтверждение того, что мужчина был британским гражданином". На это косвенно указывает и тот факт, что преступник говорил с сильным британским акцентом. Его голос можно было услышать в ходе прямой трансляции службы в синагоге, которая велась в социальной сети Facebook.

В МИД Великобритании пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, заявив Sky News, что британские дипломаты "находятся в контакте с местными властями" и пристально следят за ситуацией.

В субботу вечером глава полиции Колливилля сообщил на пресс-конференции, что преступник мертв, а люди, которых он взял в заложники, освобождены в ходе операции, проведенной ФБР.