На застрявшем в Батуми сухогрузе находится 13 россиян

На застрявшем в Батуми сухогрузе находится экипаж из 13 граждан России. Об этом сообщает Агентство морского транспорта минэкономики Грузии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В настоящее время судну удалось отойти от берегов Батуми на безопасное расстояние при помощи грузинских моряков и спасателей.

Российский сухогруз потерял управление из-за шторма у берегов Грузии. 14 января судно получило предупреждение об изменении погоды и сильном шторме, в итоге волны прибили его к берегу. Известно, что порт приписки сухогруза - Санкт-Петербург.