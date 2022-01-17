Уже четвертый запуск ракеты КНДР

Северная Корея в ночь на понедельник, 17 января, снова произвела запуск ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее данным, Пхеньян, предположительно, запустил в сторону Японского моря баллистическую ракету. Снаряд упал в воду.

В связи с этим власти выпустили предупреждение, что находящиеся в районе падения ракеты рыболовные суда пребывают в опасности. Моряков призвали не приближаться к обломкам снаряда в случае их обнаружения.

Как информирует агентство Kyodo, запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Предварительно, никакого ущерба рыболовным и воздушным судам нанесено не было.

Тем не менее Токио продолжает анализировать информацию об осуществленном запуске.

В свою очередь в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи утверждают, что Пхеньян произвел одновременный запуск двух баллистических ракет. По данным КНШ, снаряды запустили из района международного аэропорта Сунан в окрестностях столицы.

Отметим, это уже четвертый с начала года запуск ракеты КНДР. Предыдущий был осуществлен 14 января. По заявлению Пхеньяна, военные запустили с поезда две тактические управляемые ракеты, которые поразили морскую цель.