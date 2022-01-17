В Москве автомобиль сбил мать с ребенком

Водитель внедорожника сбил женщину и ее 11-летнюю дочь на пешеходном переходе на юго-западе Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ДТП произошло около 8 часов утра 17 января в районе дома 16 по Университетскому проспекту. На записи с камеры наблюдения видно, что водитель Subaru даже не притормозил перед "зеброй", а после столкновения машина проехала еще около 20 метров и едва не оказалась на встречной полосе.

"Я даже не знал, что здесь есть пешеходный переход", - приводит Госавтоинспекция слова владельца автомобиля.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, у школьницы диагностировали тяжёлые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.