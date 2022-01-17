https://news.day.az/world/1427646.html Европа отобрала из подземных хранилищ рекордный объем газа
Европа отобрала из подземных хранилищ рекордный объем газа
Европа отобрала из своих подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении "Газпрома".
Согласно информации, на 15 января объем активного газа в европейских хранилищах составил 46,9 млрд. кубометров, что по сравнению с историческими минимальными показателями на эту дату на 1,091 млрд. кубометров меньше.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре