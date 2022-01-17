Европа отобрала из подземных хранилищ рекордный объем газа

Европа отобрала из своих подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Согласно информации, на 15 января объем активного газа в европейских хранилищах составил 46,9 млрд. кубометров, что по сравнению с историческими минимальными показателями на эту дату на 1,091 млрд. кубометров меньше.