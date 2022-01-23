В Сибири ожидается температурная аномалия

Положительная температурная аномалия ожидается на севере Сибири и западе Якутии до конца января. Об этом предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он уточнил, что средние температуры в данных регионах составляют около минус 50 градусов по Цельсию. Однако из-за перемещения воздушных масс с Гренландского и Норвежского морей температура будет на 20 градусов выше нормы. В частности, в Туве столбики термометров опустятся только до минус 25, в Мирном - до минус 32 градусов по Цельсию.

Синоптик добавил, что отметил зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться чаще. По его словам, подобное явление нарушает устоявшиеся представления о континентальном климате в азиатской части России.