Во Франции ослабят ряд ковид-ограничений

Власти Франции со 2 февраля намерены ослабить противокоронавирусные ограничения, введённые ранее в стране. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

По его словам, со 2 февраля будет отменён масочный режим на улицах, не будут действовать рекомендации для компаний по переводу сотрудников на удалённую работу, отменят ограничения на число посетителей культурных и спортивных мероприятий.

С 16 февраля откроются дискотеки, будут разрешены концерты.