https://news.day.az/world/1429022.html Во Франции ослабят ряд ковид-ограничений
Во Франции ослабят ряд ковид-ограничений
Власти Франции со 2 февраля намерены ослабить противокоронавирусные ограничения, введённые ранее в стране. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.
По его словам, со 2 февраля будет отменён масочный режим на улицах, не будут действовать рекомендации для компаний по переводу сотрудников на удалённую работу, отменят ограничения на число посетителей культурных и спортивных мероприятий.
С 16 февраля откроются дискотеки, будут разрешены концерты.
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