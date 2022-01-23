В Чехии прошли акции протеста против действующих антиковидных ограничений

Около трех тысяч жителей Чехии приняли участие в субботу в акциях протеста против действующих в республике ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Чешское телевидение.

Митинги и демонстрации состоялись в семи чешских городах - Клатовы и Остров (запад республики), Млада-Болеслав (Центральная Чехия), Мост (северо-запад страны), Градец-Кралове (Восточная Чехия), Ческе-Будеевице и Табор (Южная Чехия). Их участники потребовали от властей прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Они скандировали лозунги, сводящиеся к тому, что подобный подход представителей властей является нарушением гражданских свобод и прав человека.

Участники акций протеста игнорировали требования властей использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее полиция проинформировала, что митинги и демонстрации прошли без инцидентов.