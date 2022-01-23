Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана перед ООН

Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН. Сообщение об этом размещено в воскресенье на сайте южнокорейского министерства планирования и финансов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство [Южной] Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере $18 млн <...> иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН", - говорится в тексте.

Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.

Согласно сообщению, 13 января правительство Ирана обратилось к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос исламской республики в ООН из замороженных активов, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности. 21 января оплата была проведена.

На прошлой неделе иранская делегация была временно лишена права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. Для решения проблемы Ирану было необходимо выплатить $18,4 млн.