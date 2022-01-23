В Грузии за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 9 696 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 28 человек умерли.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 051 445 человек, а число умерших - 14 701.

Вылечились 962 035 человек.