https://news.day.az/world/1429174.html В Грузии за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились почти 10 тыс. человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 9 696 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 28 человек умерли.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 051 445 человек, а число умерших - 14 701.
Вылечились 962 035 человек.
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