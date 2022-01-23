Драка депутатов в Гондурасе

В пятницу в Конгрессе Гондураса вспыхнула драка после того, как депутаты, выступавшие против избрания Хорхе Каликса, ворвались на трибуну во время приведения к присяге нового президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru, 21 января депутат Беатрис Валле предложила Хорхе Каликса в качестве временного президента Конгресса, после того как министр внутренних дел Эктор Леонель Айяла, председательствовавший на заседании, предоставил ей слово.

После этого Каликс был приведен к присяге в качестве президента Национального конгресса, Яхве Сабильон в качестве вице-президента и Беатрис Валле в качестве секретаря. Это вызвало рукопашную схватку, закончившуюся драками между конгрессменами Партии свободы и перестройки.

Координатор Партии свободы и перестройки Гондураса Мануэль Селайя выступил с предложением изгнать инакомыслящих депутатов из партии.