Талибы провели переговоры с афганскими активистками

Первая делегация талибов, посетившая Европу после захвата Афганистане, начала переговоры с представителями афганского гражданского общества. Как передает Day.Az, об этом пишет The Local.

Накануне начались первые официальные переговоры талибов со странами Запада с момента захвата власти в Афганистане. Делегация прибыла в столицу Норвегии Осло вечером 22 января, ее возглавляет Амир Хан Моттаки, который был назначен на должность министра иностранных дел во временном кабмине. Консультации пройдут до 25 января.

В первый день переговоров талибы, среди прочего, встретились с женщинами-активистками и журналистами. Переговоры при посредничестве Норвегии проходили за закрытыми дверями.

В следующие два дня, как ожидаются, представители движения будут встречаться с западными дипломатами. В понедельник талибы встретятся с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Европейского Союза, а вторник будет посвящен двусторонним переговорам с официальными лицами Норвегии.