В Грузии изменили протокол лечения детей от коронавируса
В Грузии изменили протокол лечения детей, инфицированных коронавирусом - теперь их можно положить в клинику только при наличии определенных симптомов.
Об этом в интервью телекомпании "Рустави-2" сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Day.Az со ссылкой на Новости Грузия.
По ее словам, если у ребенка нет высокой температуры в течение долгого времени, температура поддается жаропонижающим препаратам, нет других сопутствующих симптомов, сильного кашля, то управлять такими случаями успешно можно и в домашних условиях.
В том случае, если ребенку не обязательна госпитализация, он должен оставаться дома и продолжать соответствующее лечение.
Она отметила, что случаи "ненужной госпитализации" загружают клинический сектор.
"Протокол изменился, в большем внимании, безусловно, нуждаются дети в возрасте до одного года", - заявила Габуния.
Минздрав Грузии дает указания клиникам следовать новому протоколу лечения детей, чтобы избежать с одной стороны загруженности госпитального сектора, а с другой - стресса как для маленьких пациентов, так и для их родителей.
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