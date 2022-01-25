https://news.day.az/world/1429614.html МИД Канады подвергся хакерской атаке
МИД Канады подвергся хакерской атаке
Серверы канадского МИД подверглись атаке неизвестных хакеров на прошлой неделе.
Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел 19 января. В результате атаки сотрудники МИД остались без доступа "к некоторым интернет-серверам". В МИД не уточнили, киребпреступники из какой страны могли совершить эту атаку. Идет расследование.
По данным CTV, на данный момент нет данных, что из-за инцидента пострадали серверы других канадских ведомств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре