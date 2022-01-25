https://news.day.az/world/1429695.html Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров
Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров
Работники МЧС Узбекистана эвакуируют пассажиров из метро Ташкента, которое приостановило работу из-за перебоев в электроснабжении, передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента.
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