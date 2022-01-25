Люди застряли на канатной дороге из-за отключения света - ВИДЕО
Из-за перебоев со светом сотни людей застряли на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсое, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что в некоторых государствах Центральной Азии произошло масштабное отключение электричества. Без света остались некоторые города в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
В пресс-службе оператора по управлению электрическими сетями KEGOC в Казахстане уточнили, что причиной перебоев с электроэнергией является перегрузка транзитной линии.
"Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях. Работы по переподключению начаты", - сообщили в пресс-службе Алма-Атинской администрации.
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