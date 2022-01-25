https://news.day.az/world/1429726.html Названа дата возобновления рейсов из аэропорта Стамбула
Названа дата возобновления рейсов из аэропорта Стамбула
Из-за сильного снегопада все внутренние и международные рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены.
Как передает Day.Az, пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устун в своем аккаунте в социальных сетях сообщил о дате возобновления работы аэропорта Стамбула.
Он отметил, что из-за нестабильных погодных условий полеты компании THY из аэропорта Стамбула отложены до 00.00 26 января.
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