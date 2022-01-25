Названа дата возобновления рейсов из аэропорта Стамбула

Из-за сильного снегопада все внутренние и международные рейсы в аэропорту Стамбула приостановлены.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устун в своем аккаунте в социальных сетях сообщил о дате возобновления работы аэропорта Стамбула.

Он отметил, что из-за нестабильных погодных условий полеты компании THY из аэропорта Стамбула отложены до 00.00 26 января.