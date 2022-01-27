Пашинян разыграл шоу в качестве "рядового" с заражением COVID-19

В Армении активно обсуждается факт повторного заражения премьер-министра Никола Пашиняна коронавирусом. В политических кругах страны считают заражение Пашиняна подозрительным, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Если Пашинян переносит инфекцию бессимптомно, как сообщили в офисе премьер-министра, возникает вопрос: почему он вдруг заподозрил, что заражен коронавирусом, и сдал тест? Неужели Пашинян без каких-либо оснований проходит тестирование и обращается к врачам?", - задаются вопросом армянские СМИ.

"По одной из версий, Пашинян либо избегает участия в нежелательном для него зарубежном официальном мероприятии, либо, по другой, более вероятной версии, причина в праздновании Дня армии.

На 28 января в Спортивно-концертном комплексе запланировано мероприятие, в котором примут участие и те, кто вернулся с войны. Говорят, были сделаны попытки поставить трогательные сцены с участием Пашиняна, однако участники не согласились, а сам Пашинян не счел целесообразным участвовать в мероприятии без шоу - в качестве "рядового"", - резюмируют армянские СМИ.