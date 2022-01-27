https://news.day.az/world/1430521.html Турция призывает Россию и Украину к деэскалации
Турция призывает Россию и Украину к деэскалации
Турция призывает к деэскалации напряженности между Украиной и Россией.
Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Нагнетание обстановки не в интересах ни одной из сторон, отметили в Совбезе.
СНБ Турции также подчеркнул значимость совершенствования механизмов сотрудничества, созданных на Южном Кавказе, посредством конструктивных и искренних усилий сторон, в первую очередь Турции и Армении.
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