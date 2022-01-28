Спецслужбы Турции уничтожили одного из главарей ПКК

Спецслужбы Турции уничтожили одного из главарей террористической организации ПKK Силемана Шемо Юсуфа под кодовым именем Азад.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники в службах безопасности.

Согласно информации, операция проведена в населенном пункте Баб Шило в иракском районе Синджар. На момент проведения операции террорист находился в автомобиле, по которому был нанесен точечный удар.