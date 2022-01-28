Спецслужбы Турции уничтожили одного из главарей ПКК
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Спецслужбы Турции уничтожили одного из главарей террористической организации ПKK Силемана Шемо Юсуфа под кодовым именем Азад.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники в службах безопасности.

Согласно информации, операция проведена в населенном пункте Баб Шило в иракском районе Синджар. На момент проведения операции террорист находился в автомобиле, по которому был нанесен точечный удар.