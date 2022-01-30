https://news.day.az/world/1431177.html Более 17 тыс. новых зараженных ковидом в Грузии

Более 17 тыс. новых зараженных ковидом в Грузии

В мире, 30 января 2022 14:26 120
Более 17 тыс. новых зараженных ковидом в Грузии
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В Грузии за сутки выявлено 17 265 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 947 пациентов, скончались 34 человека, сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 69 190 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 24,95%, за последние 14 дней - 20,01%, за последние 7 дней - 23,24%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 1 162 773 случая заражения коронавирусом, из них 1 001 275 человек выздоровели, 14 945 инфицированных умерли.

Всего сделано 2 710 914 прививки, вчера вакцинировались 5 156 человек.

На карантине находится 41 человек, в больницах - 5 191 и клинических гостиницах - 2 061 инфицированный соответственно.

По состоянию на 29 января в Грузии было выявлено 18 274 новых случая коронавируса, 8 400 пациентов выздоровели, 41 скончался.

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