В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано 10 марта в 23:55 по тбилисскому времени возле села Мопринети Шуахевского района Аджарии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Гипоцентр находился на глубине 17 км. Сообщений о разрушениях не поступало.