https://news.day.az/world/1443315.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано 10 марта в 23:55 по тбилисскому времени возле села Мопринети Шуахевского района Аджарии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Гипоцентр находился на глубине 17 км. Сообщений о разрушениях не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре