В условиях кризиса с поставками зерна, вызванного войной в Украине, грузины ищут возможности производить собственный хлеб. Грузия является родиной пяти эндемичных видов пшеницы, из которых местные жители пекли уникальный хлеб. Он имел особый вкус, аромат и был очень питательным, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во времена Советского Союза традиция выпечки хлеба из грузинской пшеницы была забыта. Фермерское объединение "Элкана" пытается возродить эту традицию. Оно помогает грузинским фермерам выращивать местную пшеницу и продавать ее как нишевый продукт.

Тамаз Дундуа, Фермерское объединение "Элкана": "Двадцать лет назад мы начали распространять семена Цители Доли среди фермеров. Этот сорт стал популярным в нескольких регионах. Сейчас мы видим, как из этой пшеницы выпекают вкусный хлеб. Это отличный пример того, как можно возродить фермерские традиции. Сейчас мы планируем представить другие виды, которые, я уверен, станут популярными на рынке".

Культивирование местной пшеницы в Грузии по-прежнему редкость. Анзор Майсурадзе - один из немногих фермеров, выращивающих грузинскую пшеницу в больших масштабах.

Анзор Майсурадзе, фермер: "Мы выращиваем виды пшеницы, которые находились на грани исчезновения. 13 лет назад, когда я начал это предприятие, я продал полтонны. В этом году я продам 80 тонн".

Интерес к местному хлебу растет. Хотя пока неизвестно, когда грузинский хлеб появится в крупных сетевых супермаркетах.