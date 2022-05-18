ОАЭ построит крупный завод по производству СПГ

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), который позволит Объединенным Арабским Эмиратам увеличить производственные мощности до 15,4 млн тонн в год. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Завод будет построен в Фуджейре, где расположен один из крупнейших морских портов ОАЭ. По данным агентства, он сможет производить до 9,6 млн тонн СПГ в год. При этом производственные мощности, которыми обладают ОАЭ в настоящее время, оцениваются в 5,8 млн тонн в год.

Отмечается, что подрядчиком, осуществляющим строительство объекта, станет американская компания McDermott International, с которой ADNOC планирует подписать соответствующий контракт в 2023 году.

По сообщению информационного агентства ВАМ, в середине апреля ADNOC заказала у Цзяннаньского судостроительного завода два новых газовоза, вместимостью 175 тыс. куб. метров каждый. Предполагается, что они войдут в состав флота ADNOC к 2025 году.