Вооруженное нападение в Иране

В иранской провинции Илам вооруженный мужчина захватил в заложники людей в государственном управлении и убил 4 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вооруженный человек взял в заложники людей в управлении Фонда социальной защиты в одноименном городе провинции Илам.

Полиция и силы безопасности прибыли на место происшествия. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям, убив по меньшей мере 4 и ранив 7 человек, после чего покончил с собой. Сообщается, что состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

Сообщается, что погибшие и пострадавшие-сотрудники управления.