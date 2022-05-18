https://news.day.az/world/1462776.html Вооруженное нападение в Иране - есть убитые и раненые
Вооруженное нападение в Иране - есть убитые и раненые
В иранской провинции Илам вооруженный мужчина захватил в заложники людей в государственном управлении и убил 4 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вооруженный человек взял в заложники людей в управлении Фонда социальной защиты в одноименном городе провинции Илам.
Полиция и силы безопасности прибыли на место происшествия. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям, убив по меньшей мере 4 и ранив 7 человек, после чего покончил с собой. Сообщается, что состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.
Сообщается, что погибшие и пострадавшие-сотрудники управления.
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