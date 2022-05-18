https://news.day.az/world/1462781.html Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР
Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", - сказал Дюпин.
Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который также возглавлял фракцию.
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