Китай создает гиперзвуковую ракету, способную поразить движущийся автомобиль

Китай создает новую гиперзвуковую ракету с тепловым наведением, которая может поразить движущийся автомобиль. Скорость ракеты при этом в пять раз будет превышать скорость звука, сообщает американское интернет-издание International Business Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что разработчикам новой гиперзвуковой ракеты дан срок до 2025 года, чтобы "найти решения неразрешимых проблем гиперзвуковых технологий".

Как пишет International Buisness Times, поражение движущейся цели было бы большим достижением, "поскольку распространено мнение, что ограниченная маневренность гиперзвукового оружия на такой высокой скорости делает это невозможным".