Человечество предупредили о приближении климатической катастрофы

Доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) за 2021 год указывает на приближение климатической катастрофы. Об этом предупредил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Глобальная энергетическая система нарушена, и это приближает нас к климатической катастрофе", - заявил Гуттериш. Он отметил зафиксированные в 2021 году рекордные значения по подъему уровня моря, росту температуры океана, концентрации парниковых газов и увеличению кислотности воды в океане.

Генсек ООН предложил меры для ускорения энергетического перехода. Он напомнил про доступность безвредной для планеты энергии ветра и солнца, а также подчеркнул необходимость расширить поставки компонентов для технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Гутерриш призвал государства облегчить утверждение проектов в области солнечной и ветровой энергетики, модернизировать электросети, утроить инвестиции в ВИЭ и прекратить поддержку ископаемых видов топлива.