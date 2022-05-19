В России младенец выпал из окна многоэтажки

18 мая в Первомайском районе Новосибирска из окна второго этажа жилого дома выпал годовалый ребенок, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

На кадрах видно, как какое-то время прохожие суетятся под окнами дома и смотрят вверх, затем подбегают к подъездной двери, пытаясь войти. Но ребенок всё-таки срывается и скрывается из зоны видимости в подвале. Туда забегает женщина и выносит его.

Ребенок в настоящий момент находится в больнице.