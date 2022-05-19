Стрельба в школе в Германии

По крайней мере, один человек пострадал в результате стрельбы в школе в городе Бремерхафен на северо-западе Германии. Об этом в четверг сообщила газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, стрельба произошла на территории средней школы в Бремерхафене. Один человек получил тяжелые травмы, сейчас он находится в больнице. Скорее всего, речь идет не о школьнице, а о взрослой женщине.

Полиции, как пишет издание, удалось задержать одного предполагаемого преступника, его допрашивают в отделении. Его сообщник, вероятно, находится в бегах. В правоохранительных органах пока не стали подтверждать информацию о втором злоумышленнике.

Как пишет новостной портал Nord24, выстрелы услышала одна из школьниц и позвонила в полицию. Учащиеся забаррикадировались в своих классах. В настоящее время, как отметили в полиции, правоохранительные органы проводят обыск в школе. Территория вокруг учебного заведения оцеплена. Полиция попросила жителей избегать посещения данного района.

Многие родители собрались около школы. Администрация учебного заведения открыла горячую линию для всех заинтересованных родителей. Всего в школе обучается около 1 700 учеников.