Маск потерял почти 20% состояния

С момента объявления в апреле о сделке по покупке социальной сети Twitter сооснователь Tesla и Space X Илон Маск потерял 49 млрд долларов из-за падения стоимости своих акций этих двух компаний, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тем не менее, Маск с его состоянием в 209,9 млрд долларов остается богатейшим человеком в мире.

Только за среду бумаги Tesla потеряли в цене 6,8%. Всего за май падение курса составило 18,5%б а за апрель - 19%. Twitter, в апреле подорожав на новостях о неожиданной сделке на 26,7%, но в мае уже потерял 24,8%.

Самое крупное падение акций соцсети произошло после объявления Маском о приостановке сделки. Он считает, что доля ботов в Twitter составляет около 20%, а не 5%, как уверяло его руководство компании. В Twitter настаивают на точности своей оценки и не готовы снижать цену сделки.